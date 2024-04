Calcio a 5 femminile Serie A \ Stilcasa Falconara a valanga nell’ultima al PalaBadiali | Molfetta battuto 8-2

(Di domenica 14 aprile 2024) La squadra di Giulia Domenichetti saluta alla sua maniera il pubblico di casa prima dei playoff. Doppiette di Elpidio nel primo tempo e di Kubaszek nel secondo. Poi, forse con la testa già alle Final Eight di Coppa Italia che andranno in scena dal 18 al 21 aprile in quel di Genova, calo di tensione velleitario nel finale. Dopo la decima vittoria interna su undici gare tra le mura amiche, la speranza del secondo posto continuerà anchegiornata.MARITTIMA, 14 aprile 2024 – Continua a vincere e convincere loCostruzioni Città di. Anche il penultimo atto della regular season, ha fatto da testimonianza diretta delle grandi intenzioni che le falchette adotterano per il gran finale che le attende. Un 8-2 roboante al ‘Pala Badiali’, dinnanzi ad una delle sole tre squadre che (anche lei ...

Primo tempo 0-3 per il Chieti. Poi nella ripresa con cuore e grinta la grande impresa firmata da una doppietta della Mastrovincenzo, Ventura e Crocioni JESI, 14 aprile 1024 – Una Jesina che non ti ... (vallesina.tv)

fifa: Infantino in tribuna a San Siro per Inter-Cagliari - C'e' anche il presidente della Fifa Gianni Infantino in tribuna a San Siro per la sfida tra Inter e Cagliari. Una giornata milanese per il numero ...sportmediaset.mediaset

Calcio femminile: nella poule salvezza della Serie A il Pomigliano resta a secco di vittorie. Il Milan vince con il cuore - Rimangono ben salde le gerarchie nella poule salvezza della Serie A 2023-2024 di Calcio femminile. Dopo il quarto turno infatti il fanalino di coda Pomigliano ha rimediato una brutta sconfitta tra le ...oasport

Milan-Napoli femminile, presente Gianni Infantino: la Foto - Special guest al "Centro Sportivo Peppino Vismara" di Milano, dove oggi è andato in scena il confronto tra il Milan femminile di Corti e le ragazze del Napoli di Seno: presente il presidente della FIF ...corrieredellosport