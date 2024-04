Calcio a 5 Audax Senigallia | il sogno è diventato realtà | giallorossi promossi in Serie A2

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 14 aprile 2024) Il 4-1 al Gadtch vale uno storico doppio salto inA2, dopo la promozione dalla C1 alla B del 2022-2023, 14 aprile 2024 – Con due promozioni in due anni l’Sant’Angeloraggiunge laA2 Nazionale dia 5. Grazie al trionfo per 4-1 sul Gadtch retrocesso, infatti, la squadra giallorossa ha ottenuto uno storico salto di categoria, vincendo il girone D diB con un solo punto di margine sul Grifoni secondo. Per la squadra Diego Petrolati hanno segnato Antronaco, Toppi, Pacenti e Francesco Benigni. La festa promozione I senigalliesi chiudono la stagione davanti a tutti, con 48 punti, frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con il miglior attacco con 113 reti fatte. Al PalaPanzini hanno vinto 8 volte su 11, mentre in ...