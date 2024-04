Calciatore 17enne perde i sensi | salvato dal medico del Foggia

(Di domenica 14 aprile 2024) A soli cinque minuti dall'inizio della partita di calcio che si è disputata ieri in Puglia tra il Catanzaro e ilper il campionato 'primavera 3', un giocatore...

Un Calciatore 17enne del Catanzaro deve la vita al medico della squadra del Foggia intervenuto quando, a soli cinque minuti dall’inizio della partita di calcio che si è disputata ieri in Puglia, per ... (ilfattoquotidiano)

Calciatore 17enne del Catanzaro perde i sensi durante una partita, salvato dal medico del Foggia - L'episodio dopo pochi minuti della partita per il campionato "primavera 3". La società calabrese ringrazia il dottor Romano Bucci ...corrieredellacalabria

Medico del Foggia rianima 17enne del Catanzaro svenuto in campo - Durante una partita tra le giovanili di Foggia e Catanzaro, un 17enne è svenuto dopo uno scontro ma è stato salvato dal medico pugliese ...quotidianodelsud

Giovane perde i sensi in campo, lo salva il medico degli avversari - A soli cinque minuti dall'inizio della partita di calcio che si è disputata sabato in Puglia tra il Catanzaro e il Foggia per il campionato 'Primavera 3', un giocatore 17enne calabrese ha perso i sens ...rainews