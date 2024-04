Cagliari Shomurodov | «Potevamo vincere | ora sto bene»

A San Siro, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A San Siro, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per la ... (calcionews24)

Una rete di Thuram decide il primo tempo: a San Siro dopo 45' Inter-Cagliari 1-0 - Una rete di Thuram dopo 12' decide il primo tempo di San Siro tra Inter e Cagliari, coi nerazzurri al riposo in vantaggio 1-0.unionesarda

Inzaghi e lo scudetto Inter: le risposte su derby e tatuaggio - Inzaghi ha proseguito: "Sappiamo che siamo vicini al traguardo. Mancano ancora 6 partite e 18 punti, dobbiamo rimanere sul pezzo". In merito alla possibilità di vincere lo Scudetto nel derby dopo il p ...tuttosport

“Mi dispiace solo per una cosa”, messaggio da brividi ai tifosi di Inzaghi dopo il Cagliari - L’Inter non conquista i tre punti contro il Cagliari. I ragazzi di Inzaghi non riescono a portare la vittoria a San Siro; le parole nel post-partita. I nerazzurri non portano a casa i tre punti e al ...spaziointer