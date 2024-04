Cagliari | Ranieri | 'Questo punto vale oro Ecco perché ho sostituito Jankto'

Gianluca Gaetano prima di Inter-Cagliari, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita ALTRA BIG – Gianluca ... (inter-news)

Tra le fila dell'Inter balbettano Acerbi e Bastoni mentre Thuram, Calhanoglu e Sanchez sono positivi. Nel Cagliari bene quasi tutti con una menzione particolare per Luvumbo, Lapadula e Viola (ilgiornale)

Cagliari, Ranieri è contento a metà: “C’è dispiacere, vi spiego la mia forza” - Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari, Ranieri, al termine della sfida contro l'Inter, valevole per la 32a giornata di Serie A ...calciomercato

Un grande Cagliari pareggia 2-2 in casa dell’Inter - Milano Un grande Cagliari pareggia in casa dei quasi campioni d’Italia dell’Inter. Un 2-2 ottenuto con il gioco, recuperando due volte lo svantaggio con Shomurodov e Viola. Un punto pesantissimo in ...lanuovasardegna

Cagliari, Ranieri: "Metto fieno in cascina, un punto d'oro per quanto pesa" - Il Cagliari dopo la vittoria con l' Atalanta riesce a ottenere un punto anche a San Siro contro l'Inter. 2-2 grazie alle reti di Shomurodov e, di nuovo, Viola, altro punto importantissimo per i ...gianlucadimarzio