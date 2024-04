Caduta dalle scale e sangue alla caviglia | incidente choc per Fedez a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Piccolo imprevisto per, che si trova a Losper il festival Coachella. Il rapper, infatti, come mostrato da lui stesso sui social, si sarebbe fatto male. Pare fosse di corsa e sarebbe stato tradito dvelocità. Dopo le vacanze a Miami con Leone e Vittoria e un rapido rientro a Milano, il cantante si trova ora di nuove negli Usa per seguire da vicino gli eventi del Coachella, giuntosua 25esima edizione. Dopo aver mostrato la villa in cui si è stabilito per l'occasione, ecco che questa mattina, presosprovvista perché in ritardo, ha avuto un piccoloche ha condiviso su Instagram. "Ieri mi sveglio - ha raccontato - mi dicono che siamo in ritardo, mi preparo di fretta, corro e rotolo rovinosamente giù ...