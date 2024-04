Brutte notizie da Big E | “Situazione del collo invariata | probabilmente non salirò mai più sul ring”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 aprile 2024) Due anni dopo lo spaventoso infortunio al, Big E non sa ancora se tornerà mai sul. Il membro del New Day ed ex campione WWE ha fornito un aggiornamento sul suo recupero dalla frattura delsubita nel 2022, spiegando che continua a non avere il via libera a competere. “Sono arrivate le ecografie dela due anni dall’incidente”, ha scritto sui social media. “Le cose non sono cambiate. La mia C1 è guarita in modo fibroso ma non ha formato nuovo osso. Non sono autorizzato dal punto di vista medico e, sinceramente, potrei non esserlo mai. Ma sono fortunato ad essere libero dal dolore, immensamente felice e in buona salute. La vita è bella”. View this post on Instagram A post shared by Zona Wrestling (@zona wrestling) Big E ha subito l’infortunio nella ...