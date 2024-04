Brillano Pinna in Coppa del mondo e Bertini ai Mondiali Under20

(Di domenica 14 aprile 2024) Parlano pisano la prima giornata deiUnder 20 di scherma a Riad e soprattutto ladeldi categoria. Dopo le prime due medaglie conquistate in Arabia Saudita da Irene(a sinistra, argento nel fioretto individuale) e il bronzo di Vittoria(foto a destra), quest’ultima conquista ladelin tesa a un podio tutto azzurro, davanti proprio allae a Beatrice Molinari. Ma il dominio pisano è suggellato da un arrivo a pari merito nella classifica finale dideltra(entrambe con 137 punti) con la portacolori del circolo Di Ciolo che si piazza davanti alla fiorettista cresciuta nel Pisascherma e ora in forza ai al ...

Il Settore femminile della Pallacanestro Alghero entra nel vivo della stagione Sportiva - che ha visto protagoniste tutte le sue squadre dalle esordienti, alle Under 13, Under 14 e Under 15. La Pallacanestro Alghero da anni è impegnata ad offrire alle ragazze un percorso di crescita attrav ...sassarinotizie

