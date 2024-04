Bridgerton 3 | quando su Netflix | il trailer e la trama

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 14 aprile 2024) L’attesa per3 sta per terminare. La terza stagione di una delle serie più amate e seguite di, sta finalmente per approdare sul piccolo schermo con inedite trame, personaggi e colpi di scena. I nuovi episodi sono divisi in due parti ed andranno in onda in date e periodi diversi. Vi diciamoe dove vederli.3 arriva su: il, il poster e le dateha reso noti il, da cui si intuisce l’avvicinamento romantico fra Penelope e Colin, il poster e le date di uscita di3, una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Se anche voi ne siete fans, vi diciamo subito che non dovrete aspettare molto per vedere il seguito delle vicende che vi stanno appassionando ...