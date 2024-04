Brescia-Pro Recco oggi | Finale Coppa Italia pallanuoto 2024 | orario | programma | tv | streaming

(Di domenica 14 aprile 2024) Si terrà alla Piscina “M. Paganuzzi” di Genova, impianto di casa del Quinto, l’ultimo atto della Final Eight della2023-dimaschile:, domenica 14 aprile, si contenderanno il trofeoe Pro. I quattro match in, nell’ordine, saranno: dalle ore 09.45 Salerno-Trieste (7° posto), dalle ore 11.45 Posillipo-Quinto (5° posto), dalle ore 13.45 Ortigia-Savona (3° posto), ed infine dalle ore 15.45 laper il titolo trae Pro. Per la Final Eight della2023-dila diretta tv ...

Coppa Italia, la Rari Nantes Savona giocherà la finale per il terzo posto - Per la Bper Rari Nantes Savona domani ci sarà la Finale valevole per il 3° e 4° posto contro l’Ortigia, che ha perso l’altra semifinale con l’AN Brescia. L’incontro avrà inizio alle 13,45. Nel derby ...ivg