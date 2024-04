Brembio | incendio in una cascina con quintali di fieno | l’ombra del dolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024)(Lodi) – Potrebbe essereso il furiosoche ha mandato in fumo questo pomeriggio una ventina di rotoballe all'interno dellaSan Michele, in territorio di. La scintilla è scoppiata prima delle 17 all'interno del ricovero dove era stato stoccato nei giorni scorsidi. Qualcuno, secondo quanto appreso, sembra abbia notato un paio di ragazzini scappare prima che scoppiasse il rogo anche se la circostanza è ancora da accertare. Al momento non ci sono riscontri ufficiali. Fumo e successivamente le fiamme che si sono propagate velocemente hanno fatto scattare l'allarme: sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco, due autobotti e un'autopompa sia dal comando di Lodi che dal distaccamento di Casalpusterlengo. ...