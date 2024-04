Boxe | Guido Vianello sconfitto per split decision Ajagba difende il WBC Silver | passo cruciale verso la chance mondiale

(Di domenica 14 aprile 2024)è statoai punti perdal nigeriano Efeal termine di un match estremamente intenso andato in scena sulle dieci riprese all’American Bank Center di Corpus Christi (Texas, USA). Il nostro peso massimo era nettamente sfavorito dai bookmakers nell’incontro che metteva in palio la cintura WBC, ma ha disputato un match di altissimo spessore tecnico e ha seriamente messo in difficoltà l’avversario africano, che era alla difesa volontaria del titolo. Il romano è stato battuto per 96-94, 96-94, 94-96: un verdetto molto discutibile, con i cartellini che descrivono un match molto equilibrato. Si trattava di un incrocioper la carriera di, il quale aveva ...

