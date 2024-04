Boomdabash | Una legge contro la violenza sui social

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Sono pronti a lanciare la sfida dell'estate con il singolo «Tutta un'altra storia». Nella nostra edicola degli artisti abbiamo incontrato i: Biggie Bash e Payà ci parlano anche del televoto a Sanremo e del modo per arginare le derive più violente deinetwork., qual è il significato del vostro nuovo singolo «Tutta un'altra storia»? «Avevamo voglia di raccontare una storia d'amore diversa, quella tra due persone che sono state insieme per 40 o 50 anni. Molti nostri fan ci hanno rivisto la storia dei propri nonni. Alla fine, uno perde l'altro ma sopravvive un filo che non si spezza anche se uno dei due non c'è più. Anche il videoclip del brano ha un ruolo determinante: è uno dei casi più eclatanti in cui le immagini sono fondamentali per capire il significato della canzone. Quando guardi il video capisci ...