Bonus zanzariere 2024 | come ottenere la detrazione del 50% e fare domanda

(Di domenica 14 aprile 2024) Con l’arrivo della bella stagione, stanno iniziando ad arrivare anche una moltitudine di insetti fastidiosi che minacciano di invadere le nostre case, con molti italiani che stanno valutando l’installazione di sistemi di protezione appositi per evitare questa imminente invasione. Non tutti sono a conoscenza delle agevolazioni disponibili per porre fine a questo problema: ilconsente diunafiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione didi ultima generazione. Questonon è altro che una forma di agevolazione derivante da altri incentivi già in circolazione,l’Eco50% e il Super, e non costituisce un incentivo separato, ma è ottenibile attraverso altre misure già ...