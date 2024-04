Bonus ristrutturazioni anche per immobili in corso di costruzione

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilpuò essere riconosciuto al contribuentenel caso in cui gli interventi edili siano eseguiti su un immobile indi. Si può dunque fruire del beneficio fiscale per gliche risultano in catasto nella categoria provvisoria F/3, purché sussistano determinate condizioni. Al quesito posto da un contribuente che manifestava dubbi al riguardo ha risposto direttamente il Fisco facendo riferimento alla circolare n. 17/e del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate per individuare in quali situazioni ilpotrà essere riconosciuto. Ilper interventi di recupero del patrimonio edilizio è l’agevolazione fiscale grazie alla quale è possibile portare in detrazione il ...

