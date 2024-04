Bonato | «Inter | valore impressionante! Oristanio? Ci teneva!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)è statocettato prima di-Cagliari, posticipo serale della trentaduesima giornata di Serie A con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 a San Siro. Di seguito quanto dichiarato dal direttore sportivo rossoblù a DAZN– Nereoparla così prima di-Cagliari: «I risultati in questo weekend dimostrano che la lotta per la salvezza è allargata a tante squadre che stanno tutte bene. Per noi ogni partita deve essere un’opportunità, al di là deldell’avversario perché ildell’lo racconta lo sport, è. Cercheremo di mettere tutto sul campo di gioco.questa notte ha avuto un attacco di tonsillite ed è bloccato a letto, purtroppo per ...