Bologna | le pagelle di CM | Ferguson limitato | da Urbanski ci si aspetta di più|Serie A

(Di domenica 14 aprile 2024) 2024-04-13 22:50:00 Fermi tutti!– Monza: 0-0Skorupski 6: non viene mai messo troppo in pericolo dall’attacco avversario, fa quello che deve fare senza grossi sacrifici.Posch 6: prestazione lineare senza grosse sbavature, poco da segnalare se non l’equilibrio che mantiene dall’inizio alla fine della partita.Lucumì 6.5: solita prova di sostanza da parte del combiano che rimane concentrato per tutto l’arco del match aiutando i compagni a mantenere la porta inviolata.Beukema 6: la coppia con Lucumì funziona, mantiene bene la posizione senza cali di concentrazione.Kristiansen 6: più grinta e gamba del compagno sull’altra fascia, non demorde anche sotto torchio. Aebischer 6: più in difficoltà rispetto al compagno di reparto ma il lavoro sporco non manca, tocca un sacco di palloni ed aiuta in difesa.Freuler 6: bene in copertura, fa quello che gli chiede l’allenatore ...