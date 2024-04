Bimbo investito in strada Al Mayer in elisoccorso

(Di domenica 14 aprile 2024) Un pomeriggio di paura per le vie di Arsina. Grave incidentele ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, che ha visto coinvolto undel 2015, di appena 9 anni. L’allarme al 118 è scattato poco prima delle 18, quando in via della Billona un uomo ha chiamato disperatamente i soccorsi dopo averil piccolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Lucca, con un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Lucca. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia Municipale, intenta a cercare di ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni ilera in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato. Da alcune ricostruzioni, sembra che il piccolo sia sbucato da una stradina laterale. Lo stesso conducente dell’auto ha subito allertato i ...

