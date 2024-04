Bimbo di un anno morto a Taranto per disidratazione | la famiglia risarcita con 1 milione di euro dall' Asl

Dopo un incidente domestico, un bambino di appena un anno è rimasto gravemente ustiona to. All'ospedale Buzzi di Milano, la sua pelle è stata interamente ricostruita in laboratorio .Continua a leggere (fanpage)

A raccontare la storia di Omar, bambino di 7 anni finito in ospedale a Gaza per malnutrizione perché costretto a mangiare solo erba , è Tess Ingram, portavoce dell'Unicef.Continua a leggere (fanpage)

LENNY MARTINEZ, QUEL BAMBINO CHE HA INIZIATO A PEDALARE IN MAGLIA AMORE&VITA. GALLERY - Nell’ultimo decennio il rapporto dei corridori italiani con il Tour of the Alps non è stato particolarmente idilliaco, anzi. L’ultima vittoria risale al 2013, neanche a dirlo con Vincenzo Nibali, ...tuttobiciweb

Scuola di Bevilacqua, l’allarme:: "A rischio la futura prima classe" - La lettera dei genitori dopo la notizia che non ci sarebbe il numero minimo di bambini: "Fulmine a ciel sereno" ...ilrestodelcarlino

Perde il lavoro perché incinta: “Mi sono sentita dire: ‘Sei molto brava, peccato che aspetti un Bimbo” - "A dicembre dell'anno scorso la mia responsabile ha deciso di lasciarmi a casa perché a gennaio sarei diventata mamma ". Con questa frase inizia il messaggio che Barbara, 29 anni, ha deciso di inviare ...fanpage