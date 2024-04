BIKER FEST INTERNATIONAL dal 9 al 12 maggio 2024 a Lignano Sabbiadoro

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 14 aprile 2024) La BFI è giunta all’edizionee, dal 9 al 12, spegne ale sue 38 candeline, confermandosi ilival motoradunistico più importante e grande d’Europa! Rimane l’evento Custom che dal 1987 accoglie centinaia di migliaia di amanti del settore e non solo, cogliendo l’occasione per presentare le migliori moto personalizzate dairi preparatori internazionali. La “Daytona Beach d’Europa” è la località balneare di(UD) che anche per quest’anno rinnova l’ospitalità presso una delle spiagge più belle e amate dell’Adriatico, luogo ideale per godersi uno dei primi weekend di sole al profumo di salsedine. L’ingresso è gratuito in tutte le 5 aree cittadine coinvolte. Uno dei pilastri dell’evento resta ...