Biden-Trump | l' ultimo sondaggio ribalta la partita | i numeri

(Di domenica 14 aprile 2024) Joeavrebbe quasi eroso del tutto il vantaggio che Donaldaveva nei sondaggi realizzati dal New York Times insieme con Siena College. Secondo l'rilevamento del quotidiano newyorkese il tycoon è al 46% mentrelo tallona al 45. A febbraioguidava con cinque punti di vantaggio, 48 a 43. A pompare i dati a favore del presidente, dice il NYT, è la fiducia degli elettori Democratici, che per mesi hanno mostrato perplessità legata all'età di

Joe Biden recupera lo svantaggio su Donald Trump in vista delle elezioni di novembre, secondo l'ultimo sondaggi o del New York Times e Siena College. Il presidente e il tycoon sono praticamente alla ... (quotidiano)

Stando all’ultimo sondaggi o diffuso dal New York Times la corsa alla Casa Bianca sembra ancora tutta da giocare. Il presidente in carica Joe Biden è in recupero e ora è quasi alla pari con lo ... (ilfattoquotidiano)

Il cardinale attacca Biden: "Lui cattolico Da mensa..." - L'arcivescovo Wilton Gregory contro il presidente Usa accusato di non essere coerente con la sua fede per le posizioni pro-aborto. Poi la semi-retromarcia ...ilgiornale

L’Iran attacca Israele, Usa cercano di evitare escalation - Roma, 14 apr. (askanews) – Il temuto attacco iraniano a Israele è arrivato: un attacco essenzialmente dimostrativo, che non ha causato vittime immediate ma rischia di innescare una spirale di rappresa ...askanews

Trump in tribunale per l'ex pornostar. E cerca il grande show: "Testimonierò" - Prima imputazione penale per un ex presidente. Che vuole l'aula per palcoscenico Dopo avere esaurito ogni possibile appiglio legale per rinviarne la data d'inizio o archiviare del tutto il procediment ...ilgiornale