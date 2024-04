Biden chiama Netanyahu dopo l’attacco dell’Iran

LA GUERRA SI ALLARGA – Il conflitto in Medio Oriente divampa e coinvolge la Repubblica islamica. Nella notte L’Iran ha lanciato oltre 300 droni contro lo Stato ebraico, che ne ha intercettato e ... (ilfattoquotidiano)

Risalita di Biden nei sondaggi, la corsa alla Casa Bianca è tutta da giocare - L'attuale presidente americano, Joe Biden, sta risalendo nei sondaggi, recuperando terreno su Donald Trump, che punta alla rivincita dopo la sconfitta alle presidenziali del 2020. Questo è quanto emer ...informazione

Biden chiama Netanyahu e lo invita alla calma: «Convoco i leader del G7 per coordinare una risposta diplomatica unitaria» - Il presidente Usa ha seguito la pioggia di droni caduta su Israele dalla Situation Room: i sistemi di Difesa americani sul campo hanno fermato circa la metà ...repubblica

Boom economico e lavoro in crescita, il vero favorito si chiama Joe Biden - Questa settimana ha presieduto a un’elegante cena ufficiale e a una serie di riunioni che hanno messo in luce la forza delle alleanze difensive dell’America con Giappone e Filippine in chiave anti-Cin ...informazione