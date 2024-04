Biden a Netanyahu | non rispondere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 4.14 Breve telefonata fra il presidente americano Joee il premier israeliano Benjaminnella notte. I due leader hanno parlato per 25 minuti, come conferma la Casa Bianca.avrebbe chiesto al premier israeliano di nonall'aggressione iraniana per evitare una escalation in tutto il Medio Oriente.