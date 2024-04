Biciclette abbandonate Asta in piazza Europa Ricavato in beneficenza

(Di domenica 14 aprile 2024) Torna sabato 27 aprile, in, ‘Bici in’, la manifestazione promossa dal Comune per la vendita, attraversopubblica, dellee rimosse dalle strade pubbliche. Un’occasione per incentivare il riciclo e promuovere l’uso di mezzi ecologici, ma anche un’iniziativa che contribuisce a migliorare il decoro cittadino. Ildell’iniziativa sarà devoluto inall’associazione San Francesco. Dalle 10 alle 12 è prevista l’esposizione e il riciclo dei pezzi di ricambio, che saranno venduti dalle 14 alle 15 con offerta libera, poi spazio all’fino alle 16. Dalle 10 alle 15 ci sarà un test di simulazione in sicurezza di monopattini eelettriche Bit mobility.

