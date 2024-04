Besiktas | esonerato il tecnico Fernando Santos

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) È già finita l’avventura del lusitanosulla panchina del. Il club turco ha infattil’ex ct del Portogallo, con cui ha vinto l’Europeo nel 2016 e la Nations League nel 2019, arrivato a Istanbul all’inizio di gennaio per dare la scossa ad una squadra che però continua a non ottenere risultati. La vittoria manca dal 25 febbraio, e il margine da Galatasaray e Fenerbahce è ciclopico, vicino ai 40 punti., classe 1954, rimosso nel 2023 dall’incarico di ct della Polonia dopo solo sei partite, paga l’1-1 casalingo di ieri contro il Samsunspor e i 36 punti di differenza dalla capolista Galatasaray, che ha anche una partita in meno. Per le ultime cinque giornate di campionato e le due di coppa nazionale sarà il vice allenatore Serdar Topraktepe ad assumere il ruolo di ...