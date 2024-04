Berti | buon compleanno! L’Inter lo celebra svelando cinque curiosità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) Giornata importante per Nicola, che spegne 57 candeline. In occasione del suoil suo ex calciatoresul suo conto. ANNO INDIMENTICABILE – Nicola, grande protagonista delper un decennio, compie oggi gli anni., oltre a fargli i migliori auguri di, ricorda: «arriva alnell’estate del 1988, così come Lothar Matthaus, Andreas Brehme, Ramon Diaz e Alessandro Bianchi. Tutti diventeranno fondamentali nella cavalcata che porta i nerazzurri a conquistare il 13° Scudetto nella storia del Club. Nicola diventa un pilastro del centrocampo, gioca 32 partite e ...