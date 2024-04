Berlino invia i Patriot all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) L’epicentro della guerra in Ucraina è il fronte orientale e per chi difende il proprio territorio la situazione è "notevolmente peggiorata". L’ammissione è arrivata direttamente dal capo delle forze armate di Kiev, Oleksandr Syrsky, come monito su quanto sia reale il rischio di una sconfitta. Il nodo è sempre quello della strutturale inferiorità in termini di uomini rispetto ai russi e la carenza di armi e munizioni. Per questo gli alleati occidentali stanno cercando di correre ai ripari. A prendere l’iniziativa è stata la Germania che ha annunciato l’invio di un nuovo sistemaper la difesa antiaerea, per arginare gli incessanti raid con droni che negli ultimi giorni sono tornati a concentrarsi sulle reti dell’energia ucraina. Privare il nemico di elettricità e gas è uno degli obiettivi dell’offensiva di Vladimir Putin, che nel frattempo starebbe pensando ...