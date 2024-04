Bergomi | «Inter un po’ appannata! Rispetto a prima una differenza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) L’si è fermata sul pari contro il Cagliari. Beppe, nel corso di Sky Calcio Club, prova ad individuare i motivi del pari della squadra di Inzaghi STANCA – Queste le parole di: «un po’ stanca, un po’. Io la vedo anche frettolosa, ha voglia di concludere. Però non c’è più quella grande attenzione: i nerazzurri hanno preso 2 gol in quattro occasioni, contro il Sassuolo, con la Roma, col Bologna e stasera.vedevi una solidità difensiva molto forte, anche la percezione del pericolo c’era. Adesso c’è quella distrazione che c’era ad inizio del campionato scorso. La squadra è leggermente stanca e si vede»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...