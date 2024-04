Benedetta Gargari si sposa, l’attrice che interpreta Eleonora Sava in Skam 3 convolerà presto a nozze - Benedetta Gargari si sposa. L'attrice che ha interpretato Eleonora Sava nella terza stagione di Skam Italia convolerà presto a nozze con il fidanzato ...fanpage

Tutto sulle proteine a “Elisir” in onda stamani su Rai 3 - A "Elisir" stamani su Rai 3 le proteine, tra falsi miti e verità. In sommario anche la parodontite e la sindrome di Down.corrierenazionale