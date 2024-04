Begonia in vaso | come tenerla e quanto bagnarla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 14 aprile 2024) Tra le tante varietà di piante ornamentali usate per colorare balconi e terrazzi, non può che esserci la: facile da coltivare e bisognosa solo di poche cure, produce fiori dai mille colori e diffonde nell’aria un profumo buonissimo. Uno dei suoi punti di forza è che vive molto bene anche in, quindi si adatta a spazi ridotti ed è perfetta per chi non ha un ampio giardino dove dare sfogo al proprio pollice verde. Scopriamofar crescere rigogliosamente la, dall’esposizione alla quantità di acqua necessaria per, le caratteristiche della pianta La) è una pianta ornamentale di origine tropicale, appartenente alla famiglia dellecee. Se ne conoscono circa 1.900 specie ...