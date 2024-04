Bedizzole | bimbo di 6 anni cade nel fiume | salvato dai passanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024)(Brescia) 14 aprile 2024 - Paura nel pomeriggio di domenica 14 aprile a, nel parco dell'Airone, dove undi 6è scivolato nelChiese. Il piccolo era in compagnia della famiglia per una gita nel verde quando alle 16.30, forse nel tentativo di toccare l'acqua, si è sporto troppo vicino al bordo del corso d'acqua e ci è finito dentro. La sorella di 14si è immediatamente tuffata, seguita dal padre, un cinquantenne. Tutti però hanno iniziato a trovarsi in difficoltà nel tentativo di non farsi trascinare via dalla corrente e ritornare all'argine. Vista la scena, nelsi sono tuffati altrie i tre, dopo momenti di apprensione, sono riusciti ad approdare sulla terraferma, per fortuna senza conseguenze. ...