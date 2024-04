Beach volley | Ranghieri Carambula si fermano agli ottavi nel Challenge di Guadalajara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Nono posto finale per Alexe Adriannel torneo di rientro dopo un lungo stop, ildi. La coppia azzurra, unica presente nel tabellone principale del torneo messicano, non è riuscita a superare l’ostacolo della coppia ucraina Popov/Reznik che, grazie alla vittoria ottenuta nella nottata italiana, è riuscita a tornare in un quarto di finale di un torneo di primo livello dopo due anni. Piuttosto netta la sconfitta degli azzurri nel primo set: avanti 7-5hanno subito un break di 0-5, trovandosi sotto 7-10. La coppia italiana è rimasta in scia degli avversari fino al 15-18, poi ha subito altri tre punti a fila arrendendosi con il punteggio di 15-21. Nel secondo set grande equilibrio fino al 13 pari, poi il break degli ucraini che ...