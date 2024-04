(Di domenica 14 aprile 2024) Ildiper la. La squadra dibatte il Werder Brema per 5-0 eil suo nome nelladellae del calcio tedesco.

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha vinto ufficialmente la prima Bundesliga nella sua storia. I dettagli Si completa una giornata ed una stagione storica per il Bayer Leverkusen . La squadra di ... (calcionews24)

L’attesa è finita: per la prima volta nella sua storia, il Bayer Leverkusen è campione di Germania . Il successo per 5-0 contro il Werder Brema ha infatti regalato anche l’aritmetica ai ragazzi di ... (sportface)

Bundesliga, il Bayer Leverkusen è campione di Germania: Xabi Alonso regala il primo titolo ai rossoneri - Successo storico del Bayer Leverkusen, che ha conquistato la sua prima Bundesliga succedendo al Bayern Monaco nell'albo d'oro del torneo.tag24

Nel giorno del titolo del Leverkusen c’è anche la firma di Xhaka - È una stagione che resterà nei libri di storia, quella del Bayer Leverkusen di Granit Xhaka. Grazie al successo per 5-0 sul Werder Brema, nel quale il capitano della Nazionale ha pure trovato la sua ...rsi.ch

Bayer Leverkusen campione di Germania per la prima volta: Xabi Alonso domina la Bundesliga e scrive la storia - Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta. La squadra di Xabi Alonso batte il Werder Brema per 5-0 e scrive il suo nome nella storia della Bundesliga e del calcio tedesco.fanpage