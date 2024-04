Basket Serie C Mens Sana all’ultimo atto sul parquet di Sansepolcro Betti | Per la classifica non conta ma daremo il massimo»

(Di domenica 14 aprile 2024) Si chiude oggi la seconda fase di campionato della ‘Note di Siena’, che alle 18 farà visita aper l’ultima palla a due della poule promozione. Un match inutile per entrambe le squadre, visto che la squadra di Paoloè già certa del secondo posto mentre gli aretini sono matematicamente fuori dalla lotta per il quarto posto. "Ci teniamo a fare bene e a chiudere al meglio la stagione regolare – ha detto(nella foto) alla vigilia della sfida di oggi -. Sappiamo ovviamente che ai fini dellaè una gara che non ha valore ma vogliamo fare ile giocare una buona prestazione". Sarà unapriva di qualche elemento quello che oggi scenderà in campo per una sorta di prova generale in ...

