Basket | Serie A | Brescia si prende il big match con Venezia e resta in vetta da sola

Bologna, 14 aprile 2024 – Il ventisettesimo e quartultimo turno della regular season del campionato di Serie A di basket si è chiuso con la conferma in vetta e in solitaria della Germani Brescia: al PalaLeonessa A2A, infatti, i biancoblù si sono presi la posta in palio del big match di giornata battendo l'Umana Reyer Venezia 90-84 al termine di un match di rara intensità e decisamente equilibrato. Orfana di Petrucelli, la formazione di casa ha condotto per tutto il primo tempo attingendo alla difesa a zona per cercare di imbrigliare l'attacco degli orogranata che nella terza frazione hanno avuto un importante sussulto e hanno messo la freccia del sorpasso arrivando anche a +7. Brescia non si è però mai data per vinta e, grazie a una difesa arcigna e un ...

