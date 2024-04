Basket | Nba Stagione già finita per il francese Wembanyama

Successi anche per New York e Philadelphia NEW YORK (STATI UNITI) - Clippers e Mavericks fanno un altro passo verso i play-off. Gli uomini di coach Lue, nonostante l'assenza di Leonard, battono ... (ilgiornaleditalia)

Quasi 900mila euro per il primo anello da campione Nba vinto da Kobe Bryant . E’ la cifra record battuta all’incanto dalla casa d’aste Goldin per un cimelio appartenuto al grande campione americano ... (sport.quotidiano)

Successi in trasferta per Lakers, Clippers e Golden State Warriors ROMA - Oklahoma City in testa a Ovest. Nella notte italiana della regular-season dell'Nba, i Thunder espugnano in volata il ... (ilgiornaleditalia)