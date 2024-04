Basket | in Divisione Regionale 2 | un GMV incompleto cede nel finale con ENDAS Pistoia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Pisa, 14 aprile 2024 – Niente da fare per il GMV, opposto in casa all’, nella terzultima giornata del campionato di2. Con assenze importanti, prima tra tutte quella dello squalificato Davini, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno subito in avvio, sono passati in testa nella ripresa, per poire nel, vittime della stanchezza e di una panchina cortissima. LA CRONACA – Per la prima volta nella Palestra di via Possenti, vista l’indisponibilità per lavori del PalaSartori di Ghezzano, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, sceso in campo con Bini, Nicolò Badalassi, Mendoza, Botto e Del Bravo, subisce in avvio la pressione e la carica offensiva degli avversari, che prendono un buon margine di vantaggio. Dopo un time out ...