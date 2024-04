Basket | in Divisione Regionale 2 | la IES Sport Pisa perde in casa con PNC Livorno

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Niente da fare per la IES, nell’undicesima giornata del campionato di2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato, dopo un ottimo avvio, hanno ceduto nel finale alla più forte Poliiva Nicola Chimenti di, vittime di importanti assenze che alla lunga sono diventate determinanti LA CRONACA – Partiti molto bene, con soluzioni facili a buoni contropiedi contro la difesa a uomo avversaria, i biancocelesti hanno chiuso il primo quarto sul 20-12, hanno raggiunto un massimo vantaggio di 12 lunghezze, per poi andare al riposo avanti di 7 (32-25). Alla ripresa del gioco, complice la stanchezza ed un accenno di zona del Chimenti, la IES cala il ritmo ed il vantaggio scende a 3 punti alla fine del terzo ...

Legends in campo questo pomeriggio (ore 18) a Rosignano, per la gara 1 del primo turno dei playoff del girone A della Divisione regionale 1. Dopo una settimana di incertezza, caratterizzata dal ... (sport.quotidiano)

Pisa, 14 aprile 2024 – Niente da fare per il GMV, opposto in casa all’ ENDAS Pistoia , nella terzultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Con assenze importanti, prima tra tutte quella ... (sport.quotidiano)

Basket. IL GS. MEOMARTINI CENTRA LA SALVEZZA - Il Gruppo Sportivo Dilettantistico “G. Meomartini” sabato 13 aprile ha raggiunto l’obiettivo stagionale: la permanenza nel campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D). I giovani atleti del presid ...tvsette

Impresa della Gea Grosseto che espugna il campo del Valdicornia in gara1 dei quarti di finale di Divisione Regionale 1 - Valdicornia-Gea Grosseto 81-87 VALDICORNIA: Agostini 5, Giannetti 17, Mancino, Cacciottolo 4, Fratto 10, Pistolesi, Benucci, Pagni 19, Barontini 8, Franceschini 5, Angiolini, Tracchi 13. All.grossetosport

Basket: anticipi "no" per Appiano e Inverigo, posticipi domenicali per Erba, Cucciago e GSV - Anticipi amari ieri sera per le squadre lariane nel 3° turno della seconda fase del campionato di Divisione regionale 1. Nel girone Silver Appiano Gentile è stato beffato in volata sul campo del Pader ...primacomo