Basket B nazionale Fabriano si prende il quinto posto vincendo il derby contro Jesi 86-78

(Di domenica 14 aprile 2024) La squadra di Niccolai centra ilsuccesso di fila ed è sicura del. Gli uomini di Ghizzinardi, al secondo stop in sette giorni, si giocano il piazzamento fra il primo e il quartonegli ultimi 40? CERRETO D’ESI, 14 aprile 2024 – – La Ristopro tiene in pugno il match per 40’ e vince ildi ritorno. Stanic – Giombini In un PalaChemiba gremito esulta la squadra di Niccolai, alla tredicesima vittoria nel girone di ritorno, matematicamente quinta a prescindere dall’ininfluente ultimo match a San Vendemiano. La formazione di Ghizzinardi incappa nel secondo ko di fila e domenica prossima, in casaPadova, saprà in quale delle prime quattro posizioni si piazzerà, perché teoricamente tutto le resta ancora ...

Partita che vedrà di fronte le due squadre più in forma del campionato, prima e seconda in classifica nel girone di ritorno Jesi , 13 aprile 2024 – Va in scena il derby , e che derby ! Peccato solo per ... (vallesina.tv)

Sarà Cassino degli ex Auletta e Del Testa l'avversaria della Npc ai playout - RIETI - Giornata di verdetti nel girone A di serie B nazionale. Caserta (16) nonostante la vittoria esterna a Sant’Antimo retrocede per via della vittoria casalinga di Salerno (19) su ...ilmessaggero

Basket in carrozzina: Italia, rimonta e tris contro la Germania. Domani contro il Canada la caccia al pass per le Paralimpiadi 2024 - Terza vittoria su tre partite per l'Italia al torneo di qualificazione alle Paralimpiadi 2024 in corso di svolgimento ad Antibes, in Francia. Dopo Marocco e Colombia, anche la Germania è costretta a p ...oasport

La Columbus U19 pronta per il primo spareggio nazionale contro Corato - Momento decisivo per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù. La Columbus diretta da coach Guido Saibene infatti dopo l'ottimo quarto posto ottenuto nel girone interregionale ora si appresta a g ...primacomo