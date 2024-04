BASKET A2 DONNE | una sfida decisiva per le ambizioni del quintetto di garcia Torna Nasraoui nella Galli che punta al secondo posto | valdarnesi oggi a Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) SAN GIOVANNI Penultima giornata del campionato diA2 femminile. Questo pomeriggio la Polisportivaaffronterà la seconda trasferta consecutivacapitale contro il. Palla a due alle 18 al Pala Rinaldi. "Fatta eccezione per Amatori, ancora infortunata, le altre stanno bene", spiega coach. Nelbase gialloverde la novità in partenza è Marien. Un ritorno a pieno regime della grande marcatrice. "Il ginocchio non mi crea più problemi – spiega la– Però devo ancora ritrovare la giusta forma. Lacolè più difficile di quella contro la Stella Azzurra. Ma ora noi siamo al completo, in buona condizione e faremo ...