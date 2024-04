Basket 3×3 | Lettonia e Azerbaigian ottengono i pass per Parigi 2024 dal Preolimpico di Hong Kong

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Si è giocato da venerdì a oggi il primo dei tre Preolimpici di3×3, con in questo caso una disposizione per gli uomini e uno per le donne verso le Olimpiadi di. A entrare nel consesso olimpico è la(prevedibilmente) per gli uomini e l’(molto meno) per le donne. Nella finale maschile valida per entrare alle Olimpiadi, laha superato l’Austria con il punteggio di 19-14, dopo aver rischiato davvero tantissimoin semifinale contro l’Olanda, superata 15-14. Per quanto riguarda invece le donne, invece, incertissimi tanto il 21-19 della semifinale quanto il 18-17 della finale con cui il team azero ha sconfitto prima la quotata Ungheria e poi la Polonia. Va ricordato che l’Italia non è andata in scena in questa sede in ...