Basilicata | Boccia | ‘Marrese speranza cambiamento per lucani’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Piero Marrese è l’unicache ha laper il suo riscatto e per aprire una nuova stagione politica. E soprattutto, lo dico da pugliese da sempre innamorato di questa terra, tornare ad essere un punto di riferimento del Mezzogiorno come lo era nei decenni che abbiamo alle spalle, per i modelli di gestione amministrativa”. Così il Presidente dei Senatori del Partito Democratico Francesco, oggi a Potenza, in sostegno del candidato di centrosinistra alla Regione, Piero Marrese.“Nella primissima stagione dell’Europa delle Regioni, dell’Europa della coesione sociale, della convergenza economica e dell’integrazione, territoriale, laera un modello. Avete l?orgoglio e la competenza per tornare ad esserlo. Bardi quella ...