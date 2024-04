Barzaghi | «Inter | traguardo ad un passo! L’atmosfera al Meazza…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) Matteo, in collegamento su Sky Sport, parla dell’umore in casa, attesa questa sera dalla sfida contro il Cagliari.– Queste le parole di: «-Cagliari? Al Meazza ci sarà un’atmosfera di attesa. Col risultato del Milan, se l’dovesse battere il Cagliari sarebbe campione d’Italia nel derby anche con un pareggio. Inizia a salire la pressione quella bella, l’emozione di unche è ormai ad un. Abbiamo assistito ad Appiano Gentile a bandiere con le stelle, gli striscioni… Però è quello il mood del tifoso nerazzurro. La squadra ed Inzaghi però non volevano neanche guardare, vogliono rimanere concentrati».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...