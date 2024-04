Bari | Conte | accantonare Laforgia?Vedremo

"Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari , ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore". Così Giuseppe Conte , leader... (quotidianodipuglia)

leggi le altre "Poesì" - Il sogno del Campolargo tra Movimento 5 Stelle e PD è andato a infrangersi con la dura realtà delle inchieste giudiziarie di Bari e Torino, che hanno dato modo a Giuseppe Conte di giocare per ...agenziaradicale

L’isola felice dei giallorossi. Pd e M5s uniti per Cagliari - Lo scorso 11 aprile, quando a Bari Giuseppe Conte sta per ordinare ai Cinque stelle di uscire dalla giunta pugliese dopo le inchieste per voto di scambio su alcuni esponenti dem, e sta per intimare al ...editorialedomani