Bari | continuano le trattative tra Pd e M5s | l’ipotesi di Colaianni come candidato unitario

(Di domenica 14 aprile 2024) Il centrosinistra non trova pace. Ale elezioni amministrativea provocare problemi tra il M5S e il Pd, che per ora hanno deciso di presentare candidati diversi per correre uno contro l’altro. Una frattura che contrasta invece con la tranquillità del centrodestra, confluito senza particolari problematiche sul nome del leghista Fabio Romito, consigliere L'articolo proviene da Il Difforme.

Prove di disgelo Pd-M5S, a Bari si tratta per un candidato unitario - «Ha ragione Romano Prodi - dice Bonaccini - invece di continuare a litigare per uno zero virgola di ... Su questo noi ci siamo e non ci tiriamo indietro». E anche a Bari il clima rimane difficile.ilsecoloxix

Bari a rischio Serie C: numeri horror e calendario difficile, ma Iachini resta al suo posto - Per ora resta. Beppe Iachini non lascerà il Bari nelle prossime ore, la famiglia De Laurentiis ha deciso di confermare l`ex tecnico di Sampdoria e Palermo nonostante.calciomercato

Como 1907 avanza verso la Serie A con una vittoria sul Bari - Il Como 1907 ha ottenuto una vittoria significativa nel suo percorso verso la promozione, sconfiggendo il Bari per due a uno nella trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Questo risultato h ...informazione