Bari | Conte tiene sulle spine il Pd | «Accantonare la candidatura di Laforgia? Non vedo il perché»

(Di domenica 14 aprile 2024) «Non abbiamo ragione perladi Michelea sindaco di, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore». Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeil punto in visita delle elezioni amministrative nel capoluogo pugliese, anche rispetto alle voci circolate nelle ultime 48 ore su nomi in grado di ricomporre i cocci con il Pd. «Abbiamo una sfida importante, una sfida che sta diventando anche di risonanza nazionale – ha detto l’ex premier parlando con i giornalisti a Corigliano Rossano – Dobbiamo pensare alla comunità barese, e serve un segnale di forte rinnovamento. Lasciamo che siano le forze locali a valutare la situazione.non l’abbiamo scelto noi, ma la comunità civica e le componenti sane di ...

"Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari , ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore". Così Giuseppe Conte , leader... (quotidianodipuglia)

Conte, 'nessun motivo per accantonare candidatura Laforgia' - "Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore". Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, parl ...ansa

Conte: “Nessun motivo per accantonare la candidatura di Laforgia”. Leccese: “Nella prossime ore la risposta”. Non decolla l’ipotesi Colaianni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Bari, Conte: nessun motivo per accantonare la candidatura di Laforgia - Il leader del M5s Giuseppe Conte dice che "non abbiamo motivo per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore". E aggiunge: "Ab ...tgcom24.mediaset