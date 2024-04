Bari | Conte conferma la candidatura di Laforgia | “Nessuna ragione per accantonarla”

(Di domenica 14 aprile 2024) “Non abbiamoper accantonare ladi Michelea sindaco di, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore”. Da Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, Giuseppeancora una volta che il Movimento 5 stelle sosterrà l’avvocato penalista, appoggiato già da Sinistra italiana, Italia viva, +Europa e socialisti. “Abbiamo una sfida importante per il governo della città – ha aggiunto l’ex premier – Una sfida che sta diventando anche di risonanza nazionale. Dobbiamo pensare alla comunità barese. E serve un segnale di forte rinnovamento. Lasciamo che siano le forze locali a valutare la situazione.non l’abbiamo scelto noi, ma la comunità civica e le componenti sane di. E in questo senso ci ha ...

