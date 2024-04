Bancari italiani | Profumo verso la presidenza I due big Messina e Orcel trovano l' accordo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 14 aprile 2024) Francesco. E' questo il nome del favorito per ladi Abi. In vista dell'assemblea del 9 luglio, sono cominciate da tempo le grandi manovre per la successione di Antonio Patuelli, che sta chiudendo il suo quinto mandato. A Repubblica risulta che al momento i possibili candidati siano tre, in ordine di probabilità: il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, l’ex presidente della Compagnia di San Paolo Francescoe lo stetto Patuelli. Segui su affar.it