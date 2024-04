Bagnaia | «Nella Sprint il feeling è stato pessimo Cambierò gomma e andrà bene»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024) Ieri laRace della MotoGp a Austin. Vince Vinales, seguito da Marc Marquez e Martin. Sesto Bastianini, il campione del mondopaga una partenza difficile e chiude all’ottavo posto. Le sue dichiarazioni post gara a Sky Sport. «Ero un secondo più lento. Non c’era modo di spingere, avevo tante vibrazioni. Partenza? Ho iniziato a scivolare col posteriore, ho perso 3-4 posizioni. Poi in curva 2 Miller ha avuto un problema, ho frenato e altri 3 mi hanno superato. Il, ma per la gara non toccherò niente: non può essere questione di setting,».: «Ilera talmenteche non può essere qualcosa di ...