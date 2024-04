Back to Black | recensione | l' irraggiungibile Amy Winehouse per un biopic non all' altezza

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladito: Marisa Abela diventa Amyin unmusicale che confonde le tracce umane e artistiche di una donna molto più complessa di come viene raccontata. Al cinema dal 18 aprile. Ilmusicale è un genere particolarmente amato. Eppure, è anche un genere pericolosissimo, se non adiacente all'artista che viene raccontato. Pericoloso, perché spesso si scontra con la storia reale che, certamente, non può e non deve subire revisionismi a favore di sceneggiatura. La lista diche stonano è quindi effettivamente lunga. Non andremo a citarli tutti (qualcuno ha detto Bohemian Rhapsody?), ma è chiaro che raccontare una leggenda, per di più defunta, è una sfida alquanto delicata, e non tanto per il giudizio dei fan, bensì per il ...

